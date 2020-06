Auto si ribalta nella notte in tangenziale Nord: tre feriti gravi al Maggiore

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno lungo la tangenziale Nord di Parma, all'altezza dell'uscita di via Budellungo. Per cause in corso di accertamento il conducente di un'auto ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato. All'interno dell'auto, oltre al conducente, c'erano altre due persone. Tutti e tre sono rimasti feriti: le loro condizioni di salute sono gravi ma non sono in pericolo di vita. Sul posto sono arrivate, in pochi minuti, tre ambulanze, che hanno prestato le prime cure ai feriti e li hanno poi trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Dalle prime informazioni sembra che l'incidente non abbia coinvolto altri veicoli.

