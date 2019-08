Si scontra con un Suv in tangenziale e finisce nel fosso con lo scooter: grave al Maggiore

Un grave incidente stradale è avvenuto, ieri lunedì 19 agosto, verso le ore 18, in tangenziale Sud. Un Suv e uno scooter rosso si sono scontrati, per cause in corso di accertamento da parte della polizia Stradale, mentre stavano percorrendo la tangenziale tra le uscite di via Budellungo e quella di strada Argini. In conseguenza dell'impatto violento contro il Suv lo scooterista è finito nel fosso, ai lati della strada: il conducente è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, dove si trova ricoverato nell'area rossi. Le sue condizioni di salute sono giudicate grave dai medici.