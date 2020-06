Tir esce di strada in tangenziale a Pontetaro

Un tir è uscito di strada, per cause in corso di accertamento, mentre stava percorrendo la tangenziale Nord-Ovest di Parma, in corrisponenza di Pontetato e dello svincolo per Noceto. Il tratto della Tangenziale Ovest Nord di Parma è rimasto chiuso al traffico per alcune ore. La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di rimozione del mezzo. Il traffico è stato deviato sulla viabilità alternativa. Sul posto sono arrivate le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione del traffico e per consentire la rimozione del mezzo.

