Caos in tangenziale dopo il maxi tamponamento tra sei veicoli al Campus

Un maxi tamponamento tra sei veicoli, avvenuto dopo le ore 7 alla rotonda del Campus, all'uscita dalla tangenziale Sud, ha provocato rallentamenti e traffico in numerose vie cittadine, a ridosso della tangenziale ma anche in vie più interne. Lo scontro, che non ha avuto gravi conseguenze per le persone presenti all'interno dei veicoli, ha rallentato la circolazione stradale, fino a paralizzarla. Per percorrere un breve tratto di tangenziale, prima delle 10, secondo alcuni lettori, ci si impiegava anche mezz'ora. Il traffico è tornato regolare a fine mattinata.