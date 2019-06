Rimangono senza benzina con la Vespa in tangenziale, investiti da un pirata della strada: due 29enni gravi al Maggiore

Sono rimasti a secco di benzina mentre stavano percorrendo la tangenziale Sud di Parma, a circa 300 metri dall'uscita di Strada Argini, a bordo di una Vespa. Drammatico incidente nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 giugno, verso le ore 5.30. Due giovani, un ragazzo di 29 anni e la sua fidanzata coetanea sono stati investiti da una Bmw che stava sfrecciando in quel momento proprio in tangenziale: sbalzati sull'asfalto per circa 150 metri ora si trovano entrambi in gravi condizioni all'Ospedale Maggiore di Parma. Il conducente della Bmw non si è fermato a soccorrere i giovani ed è scappato, proseguendo la sua corsa. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Parma, che hanno effettuato un sopralluogo ed avbiarp le indagini: sul posto è stato trovato un pezzo di plastica di uno specchietto retrovisore con il logo della Bmw.

I ragazzi, che stavano cercando di spostare il motorino fino all'uscita di via Traversetolo, sono stati soccorsi da un altro automobilista, un ragazzo di 31 anni di Traversetolo che si è fermato ed ha chiamato i soccorsi. I due sono stati trasportati d'urgenza al Pronto Soccorso del Maggiore. È stato proprio l'automobilista soccorritore a chiarire ai carabinieri la dinamica dell'incidente. Il pirata della strada si è costituito la mattina dell'8 giugno in Caserma: verrà denunciato per lesioni, fuga e omissione di soccorso. È un 42enne italiano.

