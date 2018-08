Moto tampona camion in tangenziale: un ferito grave

Ha tamponato, con la sua moto, un camion mentre entrambi i mezzi stavano percorrendo la tangenziale Nord nella mattinata di oggi, martedì 28 agosto. Erano da poco passate le ore 8 quando, per cause in corso di accertamento, si è verificato un incidente tra i due mezzi. Secondo le prime informazioni sarebbe stata la moto ad andare contro il tir, che stava proseguendo nello stesso senso di marcia. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno trasportato il conducente della moto al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.