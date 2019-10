Auto si schianta contro un muro in tangenziale Nord, quattro feriti: uno grave

Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri, venerdì 25 ottobre. Per cause in corso di accertamento un'auto è finita fuori strada e si è schiantata contro un muretto: tutte e quattro le persone a bordo sono rimaste ferite. L'incidente si è verificato poco dopo le 23.30 lungo la tangenziale Nord, in corrispondenza dell'uscita per l'aeroporto, in direzione Reggio Emilia. Il conducente ha perso il controllo del veicolo ed è andato a sbattere contro il guardrail. Secondo le prime informazioni l'incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli. Sul posto le ambulanze del 118 e l'automedica: quattro persone sono rimaste ferite. Tre di loro se la sono cavata con ferite di lieve entità mentre il quarto ferito è ricoverato in gravi condizioni al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.