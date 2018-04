Scontro tra due auto nella notte in tangenziale: quattro feriti gravi al Maggiore

Grave incidente nella notte tra sabato 21 e domenica 22 aprile. Per cause in corso di accertamento due auto, che stavano percorrendo la tangenziale Nord di Parma in direzione Piacenza si sono scontrate: in conseguenza dell'incidente le quattro persone a bordo sono rimaste ferite. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure ai giovani coinvolti e li hanno poi trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. La dinamica dell'incidente è in corso di ricosruzione: le auto si trovavano nei pressi dell'ingresso vicino al Dadaumpa e stavano viaggiando in direzione Piacenza.