Operaio investito da un'auto in tangenziale Nord: gravissimo al Maggiore

Grave incidente sul lavoro verso mezzogiorno di mercoledì 5 dicembre. Per cause in corso di accertamento un operaio è stato urtato ed investito da un'auto che stava percorrendo la tangenziale Nord: in corrispondenza dell'uscita per via Venezia il lavoratore è stato colpito da un veicolo in corsa ed è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno trasportato d'urgenza il lavoratore al Pronto Soccorso del Maggiore. Le sue condizioni di salute sono giudicate critiche: è stato trasferito subito nel reparto di Rianimazione.