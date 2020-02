Schianto tra due auto in tangenziale, ferito grave al Maggiore: ingresso di strada Argini bloccato

Nella mattinata di martedì 4 febbraio due auto si sono scontrate lungo la tangenziale Sud a Parma, in direzione Piacenza. Secondo le prime informazioni una delle due si stava immettendo dall'ingresso di strada Argini. L'incidente è avvenuto verso le 11.30 per cause in corso di accertamento: i due veicoli coinvolti nello scontro sono stati danneggiati nella parte anteriore e in quella posteriore. I soccorsi sono scattati da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Rossa e l'automedica.

Uno dei due conducenti dell'auto è rimasto ferito in modo serio ed ora si trova ricoverato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono gravi ma è in pericolo di vita. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e due pattuglie della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi ed hanno gestito il traffico. L'entrata di strada Argini infatti è rimasta bloccata per la lunga coda che si è creata in seguito all'incidente: si sono verificati alcuni disagi alla circolazione.

Aggiornamenti a breve