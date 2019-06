Pauroso schianto nella notte tra auto e scooter in tangenziale: ferito grave al Maggiore

Pauroso schianto in tangenziale Sud nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 giugno. Erano da poco passate le 4.30 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto ed uno scooter, che stavano percorrendo la tangenziale Sud in direzione Reggio Emilia si sono scontrati, in corrispondenza dell'uscita di via Traversetolo. Ad avere la peggio il conducente dello scooter, che è rimasto ferito in modo grave. Una seconda persona è rimasta ferita ma non è in condizion critiche. Dopo pochi minuti sono arrivati sul posto gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure al conducente e lo hanno poi trasportato al Pronto Soccorso, dove si trova ricoverato nell'area rossi. Le sue condizioni di salute sono giudicate gravi. Sono in corso accertamenti sull'esatta dinamica dello scontro.