Motociclista cade sull'asfalto in tangenziale Sud: grave al Maggiore

È rovinato a terra mentre percorreva la tangenziale Sud a bordo della sua moto: un motociclista è stato soccorso alle 8 di giovedì 29 marzo dagli operatori del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. La dinamica dell'incidente che, secondo le prime informazioni, non avrebbe coinvolto altri veicoli, è in corso di ricostruzione. Erano da poco passate le 8 quando il conducente ha perso il controllo del pezzo mentre stava percorrendo il tratto tra le uscite di via Langhirano e di via Montanara. Le sue condizioni di salute sono giudicate gravi dai medici che sono intervenuti. Sul posto la Polizia Stradale di Parma che sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Si sono formate alcune code nel tratto interessato, fino verso le ore 9.