Ubriaco entra in contromano in tangenziale e si scontra con altre due auto: tre feriti

E' entrato in contromano in tangenziale Nord e all'altezza dell'uscita per Baganzola si è scontrato con altre due auto, guidate da due donne, che stavano percorrendo la strada nel senso di marcia corretto. E' successo nella tarda serata di qualche giorno fa a Parma: il conducente, che aveva alzato troppo il gomito e poi si era messo alla guida, è risultato positivo all'alcoltest, così come una delle altre due conducenti coinvolte nell'incidente. L'uomo, alla guida ubriaco, ha imboccato la tangenziale in direzione Piacenza in contromano: dopo qualche centinaia di metri ha incrociato altre due auto. Lo scontro è stato inevitabile: fortunatamente tutte e tre le persone ferite non hanno riportato gravi conseguenze. Per il conducente dell'auto contromano e per la donna che era alla guida con un tasso alcolemico superiore allo 0.5 previsto per legge, è scattato il ritiro della patente.