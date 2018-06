Boschi di Bardone, motociclista cade lungo la statale della Cisa: grave al Maggiore

E' caduto rovinosamente sull'asfalto mentre strava percorrendo la statale della Cisa in corrispondenza dell'abitato di Boschi di Bardone, nel Comune di Terenzo. Un motociclista è stato soccorso nel pomeriggio del 28 giugno, verso le ore 15.20, ed è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale Maggiore con l'elisoccorso. Secondo le prime informazioni il grave incidente non ha coinvolto altri mezzi: il conducente della moto sarebbe caduto a terra, andando a sbattere violentemente contro l'asfalto. Poco dopo l'incidente è scattato l'allarme e i mezzi di soccorso si sono recati sul posto: è stato necessario l'intervento dell'elicottero. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi previsti per legge.

Aggiornamenti a breve