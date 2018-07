Paura a Tizzano Val Parma, frontale tra due moto: due feriti

Grave incidente stradale a Tizzano Val Parma nella mattinata di oggi, sabato 7 luglio. Per cause in corso di accertamento due motociclette si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano una strada sterrata. Lo scontro si è verificato in via Basini Basinio: secondo le prime informazioni ci sarebbero due feriti, trasportati d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto, oltre alle ambulanze, anche l'elisoccorso che si è alzato in volo dall'ospedale e ha soccorso il ferito più grave.

A breve ulteriori aggiornamenti