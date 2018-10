Tortiano, auto si schianta contro il guardrail e prende fuoco: un ferito gravissimo

Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 21 ottobre a Tortiano di Montechiarugolo. Erano da poco passate le 18.30 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto è finita fuori strada ed è andata a sbattere contro il guardrail. In seguito al violento impatto il veicolo ha preso fuoco. Le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco che sono intervenuti in pochi minuti sul posto: le due persone sono state fatte uscire dall' abitacolo dagli operatori del 115. Entrambi sono stati trasportati d'urgenza al Pronto Soccorso dalle ambulanze: uno dei due feriti è ustionato e si trova in condizioni molto gravi all' Ospedale Maggiore di Parma.