Scontro frontale tra due auto a Tortiano: tre feriti gravi al Maggiore

Scontro frontale tra due auto nel pomeriggio di oggi, martedì 2 aprile, a Tortiano, nel comune di Montechiarugolo. L'incidente, che è avvenuto per cause in corso di accertamento, ha provocato tre feriti che si trovavano all'interno delle due auto. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, l'automedica della Croce Azzurra di Traversetolo e tre ambulanze, da Parma, Traversetolo e Montecchio. Dal'Ospedale Maggiore è partito in volo anche l'elisoccorso. I tre feriti, due donne ed un uomo, sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore: le loro condizioni sono gravi ma non si trovano in pericolo di vita.