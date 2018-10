Tortiano, auto si schianta contro il guardrail e prende fuoco: muore una ragazza

Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 21 ottobre a Tortiano di Montechiarugolo. Erano da poco passate le 18.30 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto è finita fuori strada ed è andata a sbattere contro il guardrail. In seguito al violento impatto il veicolo ha preso fuoco: una ragazza è deceduta. Le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco che sono intervenuti in pochi minuti sul posto: le tre persone all'interno dell'auto sono state fatte uscire dall'abitacolo dagli operatori del 115. sono stati trasportati d'urgenza al Pronto Soccorso dalle ambulanze: uno dei due feriti è in gravi condizioni di salute.