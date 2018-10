Tortiano, auto si schianta contro il guardrail e prende fuoco: muore una 16enne

Gravissimo incidente nel pomeriggio di domenica 21 ottobre a Tortiano di Montechiarugolo. Erano da poco passate le 18.30 quando, per cause in corso di accertamento, una Fiat Panda che stava percorrendo strada Lunga, che da Basilicagoiano porta a Traversetolo, è finita fuori strada ed è andata a sbattere contro il guardrail. In seguito al violento impatto il veicolo ha preso fuoco: una ragazza di 16 anni, Anna Pallini, è deceduta. Il fratello di 18 anni, che era alla guida, è stato ricoverato al Pronto Soccorso in gravi condizioni di saluti. Un terzo ragazzo, un 17enne, è stato trasportato d'urgenza e si trova in gravissime condizioni di salute al Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le fiamme avrebbero, in un primo momento, avvolto la Fiat Panda, ma sarebbero state spente dalle persone presenti sul luogo dell'incidente. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per fare uscire i feriti dall'abitacolo. Per Anna non c'è stato niente da fare: è morta su colpo. Sul posto i soccorritori del 118, due automediche da Traversetolo e da Montecchio, tre ambulanze e gli agenti della Polizia Locale dell'Unione Pedemontana. A Traversetolo la notizia si è diffusa rapidamente ieri sera; la famiglia di Anna è molto conosciuta, il fratello 18enne frequenta la Croce Azzurra di Traversetolo.