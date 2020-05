Traversetolo, cade con la mountain bike in una strada sterrata: 30enne al Maggiore

E' caduto mentre stava percorrendo un tratto di strada a bordo della sua mountain bike in località La Costa di Traversetolo, nella zona di via XXIV Maggio. Un giovane di 30 anni è rimasto gravemente ferito nella serata di lunedì 4 maggio. Erano da poco passate le ore 20 quando, per cause in corso di accertamento, il giovane ha perso il controllo della bici ed è caduto.

L'incidente è avvenuto lungo una strada sterrata. Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce Azzurra di Traversetolo con un infermiere a bordo. In un secondo momento è intervenuto poi il mezzo fuoristrada e l'automedica: il giovane infatti è stato sottoposto ad terapia antidolorifica poichè ha riportato alcuni traumi alla schiena e alla spalla. Il ferito è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono fortunatamente migliorate.

