Traversetolo, agricoltore schiacciato da una mucca: grave al Maggiore

Ennesimo incidente sul lavoro in provincia di Parma. E' ricoverato in gravi condizioni al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma l'agricoltore che ieri, nel tardo pomeriggio, è stato schiacciato da una mucca mentre stava lavorando all'interno di un'azienda agricola in località La Gabbiola a Traversetolo. L'allarme è scattato subito e sul posto, dopo pochi minuti, sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure all'allevatore e l'hanno trasportato al Pronto Soccorso del Maggiore. Le sue condizioni del lavoratore sono serie: ha riportato ferite in varie parti del corpo. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'episodio. Sul posto, oltre alle ambulanze, il Servizio Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Ausl che effettueranno i controlli per verificare la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.