Traversetolo, auto esce di strada e si schianta contro un palo: conducente grave

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato 25 e domenica 26 maggio, poco dopo le ore 4 di mattina a Traversetolo. Per cause in corso di accertamento un'auto, che stava percorrendo via Sette Fratelli Cervi è uscita di strada ed è andata a sbattere contro un palo. L'incidente ha coinvolto un solo veicolo: sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure all'uomo, poi trasportato al Pronto Soccorso in gravi condizioni. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita.