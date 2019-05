Traversetolo, esce di strada e sbatte contro un palo: ferito in ospedale

Ha perso il controllo dell'auto che stava guidando ed è andato a sbattere contro un palo e un corrimano. E' successo nella notte tra sabato 11 e domenica 12 maggio in via Petrarca a Traversetolo. l carabinieri si sono recati sul posto per effettuare i rilievi previsti per legge mentre i sanitari del 118 hanno accompagnato il conducente all'Ospedale Maggiore di Parma, per accertamenti. Avrebbe comunque riportato ferite lievi.