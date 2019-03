Scontro tra due auto a Traversetolo, cinque feriti: due gravi

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, 8 marzo, a Traversetolo, in via Verdi. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate: in conseguenza dell'impatto tra i due mezzi cinque persone, che si trovavano all'interno dei veicoli, sono rimaste ferite. Secondo le prime informazioni due persone avrebbero riportato ferite di media gravità mentre le altre tre ferite do lieve entità. Sul posto gli operatori della Croce Azzurra di Traversetolo e gli agenti della Municipale.