Pauroso frontale a Traversetolo tra auto e furgone: due feriti gravi

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 16 gennaio a Traversetolo, lungo la strada che conduce a Bannone. Per cause in corso di accertamento un'auto ed un furgone si sono scontrati frontalmente poco dopo le ore 7 di mattina. L'impatto è stato particolarmente violento: l'allarme è scattato subito e sul posto sono arrivati i sanitari: due ambulanze e l'automedica della Croce Azzurra di Traversetolo. Dopo che i sanitari hanno prestato le prime cure i due feriti sono stati trasportati d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le loro condizioni sarebbero gravi, ma non si troverebbero in pericolo di vita.

Aggiornamenti a breve