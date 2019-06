Paura a Traversetolo: violento tamponamento tra due auto nella notte

Paura a Traversetolo, lungo la strada provinciale per Neviano nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 giugno. Due auto, con a bordo due gruppi di giovani ragazzi, si sono scontrate per cause in corso di accertamento. I residenti hanno segnalato di aver sentito un forte rumore intorno a mezzanotte: una Peugeut con a bordo tre ragazzi di ventenni ha tamponato una Punto, con a bordo tre ragazze della stessa età. Le auto si sono scontrate nel quartiere residenziale Le Piane: la corsa di un'auto è finita in un campo mentre l'altro veicolo è andato a sbattere contro un pale della luce. Nessuno dei giovani a bordo è rimasto ferito: tutti hanno rifiuato i soccorsi.