Trecasali, si schianta con la moto contro il muro: grave al Maggiore

Si è schiantato con la sua moto contro il muretto di un'abitazione in via Paglia Artusi a Trecasali. Un motociclista è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di oggi, 24 aprile: poco prima delle ore 14 infatti si è verificato l'incidente, a pochi passi dal centro del paese della Bassa. Il conducente ha perso il controllo del mezzo per motivi in corso di accertamento: dopo aver perso il controllo è sbandato ed è andato a finire contro un muro. Il motociclsta è finito a terra: sul posto sono arrivate le ambulanze ed un'automedica: dopo aver prestato i primi soccorsi la persona ferita è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono giudicate di media gravità. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi: ora ricostruiranno la dinamica dell'incidente, che non ha coinvolto altri mezzi.