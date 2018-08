Ubriaco alla guida si schianta contro un albero davanti al Comando della Municipale

Si è schiantato contro un albero mentre stava guidando la sua auto, proprio in corrispondenza della sede della Polizia Municipale di Parma, in via del Tagio. E' questa la disavventura di un automobilista che si era messo al volante ubriaco: il tasso alcolemico, poi rilevato proprio dagli agenti della Municipale, era superiore allo 0.5 consentito per legge. L'incidente è avvenuto nella notte tra il 5 ed il 6 agosto: sul posto, oltre ai Vigili e l'ambulanza, anche i Vigili del Fuoco. Le condizioni del ferito non sarebbero gravi: il conducente ha però rimediato una denuncia per guida in stato di ebrezza.