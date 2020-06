Paura a Valera: auto si ribalta davanti al cimitero

Paura nel tardo pomeriggio di lunedì 8 giugno davanti al cimitero di Valera. Per cause in corso di accertamento un'auto, con a bordo due persone, si è ribaltata. Sul posto sono arrivati in pochi attimi i soccorritori del 118 e la polizia Locale e i Vigili del Fuoco. Secondo le prime informazioni non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Gli operatori del 115 hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area interessata all'incidente. Nonostante la spettacolarità dell'incidente le due persone a bordo, conducente e passeggero, sono rimaste incredibilmente illese.

