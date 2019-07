Valmozzola, si ribalta con l'auto: conducente grave al Maggiore

Grave incidente nel pomeriggio di sabato 20 luglio a Valmozzola Stazione. Per cause in corso di accertamento un'auto ha urtato un paracarro e si è ribaltata. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale Fondovalle. Oltre all'elisoccorso sono arrivati anche gli operatori della Croce Verde fornovese. Le condizioni del conducente dell'auto sono gravi: ha riportato numerosi traumi ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Borgotaro hanno effettuato i rilievi previsti per legge.