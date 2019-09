Tragico schianto a Varano, esce di strada con l'auto: muore 35enne

Tragico schianto nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 settembre a Varano de' Melegari. Era da poco passata l'una e trenta di notte quando, per cause in corso di accertamento, un'auto è uscita di strada mentre stava percorrendo la strada provinciale per Varsi. L'impatto è stato violentissimo e per il conducente 35enne non c'è stato nulla da fare. È deceduto sul colpo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di legge. Non è stata ancora resa nota l'identità del giovane.

Aggiornamenti a breve