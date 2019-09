Tragico schianto a Varano dè Melegari, esce di strada con l'auto: muore 33enne

Tragico schianto nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 settembre a Varano de' Melegari. Era da poco passata l'una e trenta di notte quando, per cause in corso di accertamento, un'auto è uscita di strada mentre stava percorrendo la strada provinciale per Varsi. L'impatto è stato violentissimo e per Mirco Gregori, il conducente 33enne residente a Vicofertile, non c'è stato nulla da fare. È deceduto sul colpo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi di legge. Sono in corso approfondimenti tecnici per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Non è stata ancora resa nota l'identità del giovane. Mirco Gregori, molto conosciuto nella zona di Vicofertile dove abitava, lavorava come boscaiolo a Bore, oltre a fare l'addetto alla sicurezza in alcuni locali notturni ed aveva una grande passione: il body building.

Aggiornamenti a breve