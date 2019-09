Varano dè Melegari, scontro tra due auto: un ferito grave

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 13 settembre. Erano da poco passate le ore 8 quando, per cause in corso di accertamento, due auto, che stavano percorrendo via Piani di Riva, si sono scontrate. L'impatto è stato molto violento: i soccorsi sono scattati da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza l'automedica. Una persona ferita, che si trovava al'interno di una delle due auto coinvolte nello scontro, è stata soccorsa e trasportata al Pronto Soccorso del Maggiore. Le sue condizioni di salute sono gravi ma non è in pericolo di vita.