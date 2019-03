Scontro tra due auto a Varano dè Melegari: 32enne incinta grave al Maggiore

Una donna di 32 anni incinta al quinto mese di gravidanza è rimasta coinvolta, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 marzo, in un incidente stradale che si è verificato verso le ore 15 a Varano dè Melegari, in via Piani di Riva. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate violentemente: in conseguenza dell'impatto la donna, che si trovava a bordo di uno dei due mezzi, è rimasta ferita in modo grave. In un primo momento era stato attivato l'elisoccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, che è stato poi fatto rientrare. Secondo le prime informazioni la donna avrebbe riportato traumi in diverse parti del corpo: soccorsa dall'ambulanza è stata trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso del Maggiore.

Aggiornamenti a breve