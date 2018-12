Varano dè Melegari, ha un malore mentre guida: si schianta contro un muro e muore

Tragedia la mattina di Natale. Erano da poco passate le 9.30 del 25 dicembre quando, per cause in corso di accertamento ma probabilmente per un malore, un anziano che era lla guida della sua auto ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro il muro di un'abitazione. Per il conducente non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. I soccorritori del 118, che sono arrivati sul posto in pochi minuti, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto, oltre alle ambulanze anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.