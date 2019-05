Segue il navigatore e sbaglia strada: pullman pieno di bambini finisce nel fosso

Paura a Varano de' Melegari per un pullman pieno di bambini che stavano andando in gita. Per cause in corso di accertamento infatti il mezzo è finito dentro un fosso. Il conducente avrebbe perso il controllo del pullman dopo aver imboccato una strada secondaria, seguendo le indicazioni sbagliate del navigatore Gps. Fortunatamente nessuno sarebbe rimasto ferito in modo grave: sul pullman c'erano 50 bambini delle Elementari.