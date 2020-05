Paura a Varsi, agricoltore colpito da un tronco mentre lavora: 73enne grave

Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di venerdì 8 maggio. Per cause in corso di accertamento un agricoltore di 73 anni è rimasto ferito mentre stava lavorando in località Ca' Miseria, all'interno del comune di Varsi. Sul posto sono arrivate le squadre del Soccorso Alpino, la Pubblica Assistenza di Varsi, i Vigili del Fuoco e l'elicottero. L'agricoltore è stato soccorso e poi trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.

L'uomo, residente a Varsi, stava mettendo in sicurezza il margine di una mulattiera da alcune piante pericolanti, non distante dalla località Ca' Miseria. Con ogni probabilità l'uomo è stato colpito dal tronco di un albero, che gli ha causato sospette fratture agli arti inferiori e altre contusioni. Caduto a terra non distante dal proprio trattore, l'uomo è riuscito a dare l'allarme telefonicamente.

Arrivati sul posto i soccorritori hanno stabilizzato l'uomo, che è stato successivamente verricellato a bordo del velivolo e quindi trasportato all'ospedale Maggiore di Parma in condizioni di media gravità.

Aggiornamenti a breve