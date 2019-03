Si schianta in bici contro il bus: dottoressa 26enne gravissima

Una giovane dottoressa di 26 anni, specializzanda in ospedale, è rimasta gravemente ferita ed ora si trova in prognosi riservata al Maggiore di Parma dopo essersi scontrata in bicicletta con un filobus della linea 5, che stava transitando lungo via d'Azeglio L'incidente è avvenuto all'ora di pranzo di ieri, martedì 12 marzo. La dinamica non è ancora stata chiarita dagli agenti della Polizia Municipale ma sembra che la donna, in sella alla bicicletta, stesse procedendo in direzione piazza Garibaldi quando il filobus si è spostato sulla sinitra per evitare un camioncino parcheggiato ed ha impattato con la bicicletta.