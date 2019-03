Donna cade in bici in via d'Azeglio: grave al Maggiore

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio del 12 marzo. Una donna, che stava percorrendo in bicicletta via d'Azeglio, nel cuore del quartiere Oltretorrente, è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta sull'asfalto. La dinamica dell'incidente non è chiara: gli agenti della Municipale, che hanno effettuato i rilievi, stanno cercando di ricostruire l'accaduto nei dettagli. Non si hanno ancora certezze sull'eventuale coinvolgimento di altri veicoli. La donna è stata soccorsa dall'ambulanza e trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma: le sue condizioni di salute sono gravi.