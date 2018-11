Auto esce di strada all'alba in via Burla: tre feriti

Grave incidente nelle prime ore della mattina di lunedì 5 novembre. Per cause in corso di accertamento un'auto, che stava viaggiando lungo via Burla in direzione Ravadese, è uscita di strada ed è finita nel canale. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato i tre feriti al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni due sarebbero in gravi condizioni di salute ma non in pericolo di vita mentre il terzo ferito avrebbe riportato ferite lievi.