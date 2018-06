Scontro auto-moto in via Burla, 49enne muore al Pronto Soccorso: è caccia al pirata

Gravissimo incidente verso mezzanotte in via Burla a Parma. Per cause in corso di accertamento un'auto ed una moto si sono scontrate violentemente. L'impatto è stato terribile e per il motociclista, che è stato soccorso dagli uomini del 118 accorsi sul posto pochi minuti dopo che era stato dato l'allarme, non c'è stato nulla da fare. Trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma Paolo Superchi di 49 anni è deceduto dopo il ricovero, verso l'una di notte. La persona che era alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente non ha arrestato la marcia ma ha proseguito la corsa, senza fermarsi. Ora è caccia al pirata della strada.

Aggiornamenti a breve