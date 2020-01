Paura in via Casa Bianca: ragazzina investita da uno scooter mentre va a scuola

Paura nella mattinata di oggi, venerdì 10 gennaio, in via Casa Bianca, vicino al plesso scolastico Albertelli-Newton, nel quartiere Lubiana. Poco prima delle ore 8 infatti una ragazzina, che si stava recando a scuola, è stata investita da uno scooter. La giovane è stata sbalzata a terra: sul posto sono arrivati in pochi attimi i soccorritori del 118. Fortunatamente la ragazzina, che è stata subito medicata e trasportata al Pronto Soccorso, non ha riportato ferite gravi.

Aggiornamenti a breve