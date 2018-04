Scontro auto-scooter tra via Cherchi e via Naviglio Alto: motociclista ferito

Non sono ancora note le cause dell'incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 aprile, all'incrocio tra via Cherchi e via Naviglio Alto, nel quartiere San Leonardo a Parma. Secondo le prime informazioni un'auto ed uno scooter si sarebbero scontrati: l'impatto avrebbe provocato la caduta del conducente dello scooter a terra. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia Municipale di Parma. Lo scooterista è stato soccorso e portato al Pronto Soccorso di Parma: le sue condizioni di salute non sono preoccupanti.