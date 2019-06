Via Chiavari, si scontra in auto contro uno scooter e scappa: 50enne grave

Il conducente di una Pandra grigia, che è stata coinvolta in un incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 28 giugno, non si è fermato a soccorrere un uomo alla guida di uno scooter, ed è scappato. Ora la polizia Municipale lo sta cercando. Lo scontro tra i due mezzi, l'auto e lo scooter, è avvenuto verso le 13.30 di ieri, venerdì 28 giugno, in via Chiavari: per cause in corso di accertamento i due mezzi sono venuti a contatto. Ad avere la peggio il conducente dello scooter, un 50enne che è stato soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore in gravi condizioni di salute. Sul posto gli agenti hanno ricostruito la dinamica ed ascoltato alcuni testimoni: la Panda grigia per ora non è stata trovata.