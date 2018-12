Scontro auto-moto in via Emilia Est: motociclista grave al Maggiore

Grave incidente nella tarda mattinata di oggi, lunedì 3 dicembre. Poco prima di mezzogiorno, un'auto e una moto da cross, si sono scontrare in via Emilia Est, poco lontano da barriera Repubblica, in corrispondenza della svolta per raggiungere l'area parcheggio del Barilla Center. I due mezzi si sono scontrati per cause in corso di accertamento: ad avere la peggio il motociclista, che è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso del Maggiore con l'ambulanza del 118. Sul posto anche i carabinieri e la polizia Municipale.