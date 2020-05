Paura in via Emilia Est: auto si ribalta alla rotonda e finisce nel parcheggio dell'Ovs

Paura nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio. Erano da poco passate le ore 15 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto che stava percorrendo via Emilio Lepido è finita contro la rotatoria ed ha poi invaso il parcheggio del negozio Ovs, che si trova proprio di fronte alla rotatoria.

Sul posto, oltre alle ambulanze, anche gli agenti della polizia Locale di Parma che hanno effettuato i rilievi previsti per legge. Il conducente è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.

Aggiornamenti a breve

