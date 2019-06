Rider travolto un'auto in via Emilia Est

Un giovane portapizze che stava percorrendo via Emilia Est nella zona dell'Arco di San Lazzaro si è scontrato, ieri sabato 22 giugno, con un'automobile che stava percorrendo la stessa strada. Il giovane alla guida del mezzo era al lavoro per una pizzeria d'asporto di via Toscana ed è caduto sull'aslfato. Sul posto sono arrivati in pochi istanti gli operatori del 118 con un'ambulanza e un'automedica: hanno prestato le prime cure al ragazzo e lo hanno poi trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.