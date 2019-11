Pauroso frontale tra auto e autocarro in via Emilia: 60enne grave al Maggiore

Un uomo di circa sessant'anni è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di ieri, venerdì 15 novembre, in seguito ad un incidente che si è verificato lungo la via Emilia, tra Fornio e Rimale, in corrispondenza dell'incrocio. Per cause in corso di accertamento infatti la Fiat Panda, condotta dal 60enne si è scontrata frontalmente con un autocarro, guidato da un uomo di circa 40 anni. I due mezzi procedevano nella stessa direzione di marcia, ovvero da Alseno verso Fidenza. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno soccorso il conducente della Panda, che ha riportato ferite gravi. L'uomo è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma: le sue condizioni di salute sono considerate gravi. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezze l'area, anche gli agenti della polizia Locale che hanno effettuato i rilievi e gestito il flusso del traffico lungo la via Emilia.