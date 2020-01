Frontale in via Emilia tra Castelguelfo e Sanguinaro: muore una 82enne

Un tragico schianto frontale tra due auto nel pomeriggio di ieri, domenica 26 gennaio, lungo la via Emilia, tra Sanguinaro e Castelguelfo, ha provocato la morte di una donna di 82 anni. Erano da poco passate le ore 18.30 quando, per cause in corso di accertamento, due auto - una Ford Fiesta ed una Peugeut - si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato violentissimo e la Fiesta si è ribaltata. I soccorsi sono scattati da subito e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 di Fidenza, l'ambulanza e l'automedica, oltre ai Vigili del Fuoco di Fidenza.

La donna di 82 anni, che era alla guida della Fiesta, è stata estratta dall'auto dagli operatori del 115: è stata sottoposta alle prime cure urgenti e poi trasportata in ambulanza, verso l'Ospedale Maggiore. La donna è deceduta durante il trasporto. Originaria di Fontanellato viveva a Fidenza. Il 40enne, alla guida della Peugeut, è illeso. La polizia Stradale sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente: i due mezzi sono stati sottoposti a sequestro. Oltre alla polizia sul posto sono arrivati anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Fidenza.