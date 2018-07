Tragedia lungo la via Emilia, precipita con la moto dal ponte Enza: muore Stefano Moretti

Tutti lo chiamavano 'Il Moro'. I tanti amici che stanno scrivendo sulla sua pagina Facebook lo ricordano così. Stefano era a bordo della sua moto Suzuki 1000 lungo la via Emilia tra Parma e Reggio Emilia quando ad un certo punto, per cause che non sono ancora state accertate, ha sbandato ed è precipitato dal ponte Enza. Lì, a pochi passi dalla sua Taneto, nel Comune di Gattatico, dove viveva: Stefano aveva 37 anni e faceva l'autotrasportatore. Era amato da tutti: sulla sua pagina Facebook si susseguono i messaggi in suo ricordo. Un ragazzo che se n'è andato troppo presto: lavorava alla Bertani Trasporti di Sant'Ilario d'Enza. Secondo le prime ricostruzioni la moto sarebbe stato l'unico mezzo coinvolto: una tragica fatalità dovuta alla perdita di controllo del mezzo. Le ambulanze non hanno potuto fare nulla: Stefano Moretti è deceduto sul colpo. I messaggi sulla sua pagina Facebook sono tantissimi: "E cosi hai deciso di partire e ? te ne sei andato senza lasciarmi nemmeno il tempo di salutarti ,venerdì sera ci siamo visti per l ultima volta e non mi hai detto niente che volevi andartene.e inutile che ti scriva che lassu con te ti sei portato una buona parte di me", oppure: "Il tuo sorriso rimarrà sempre scolpito nei nostri pensieri...buon viaggio amico mio" e ancora "Ciao stefano ancora non ci credo e non voglio crederci mancherai a tutti perche eri. Veramente un gran bravo ragazzo.ti vedo gia sul tuo scania guidare su percorsi nuovi sempre sorridente". "Eri dolcissimo dolce e ospitale. ..tante parole vorrei dire... Ma non mi vengono.... Sei andato cosi presto non mi aspettavo questa brutta notizia!".